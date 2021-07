Lars Erik Dale gleder seg til å fly feriegjester til utlandet igjen

Har ventet 16 måneder for å komme opp i lufta

22. mars i fjor gikk Lars Erik Dale inn for landing. Han ante ikke at det skulle gå over ett år før han kunne sette seg i cockpit og fly chartergjester til utlandet. Nå nærmer det seg. – Jeg kjenner suget etter å fly igjen, sier piloten fra Åndalsnes.