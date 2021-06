Trygve Slagsvold Vedum (Sp): – Synd staten tvinger MøreTre å gå til søksmål

Næringsliv

(Driva): Trygve S. Vedum er oppgitt på statens vegne over mangel på engasjement for å løse problemet med med Royalimpregnert kledning versus ubehandlet tre når det gjelder brannsikkerhet. Vedum mener som Talgø MøreTre det er sikkert å bo i hus med malte eller royalimpregnerte vegger. 2,2 millioner hus i Norge er malt eller royalimpregnert. Tester viser hus med maling og hus med royalimpregnering er like brannsikre. Kommunaldepartementet har fått alle tester, men evner ikke å ta tak i det. Talgø MøreTre stevner staten fordi staten mener royalimpregnert materiale er feilklassifisert uten å kunne dokumentere det.