Signerte kontrakt på 800 millioner kroner

Dagen før statsministeren la ned grunnsteinen på Hjelset ble det klart at Hent AS ble innstilt som entreprenør for å bygge fellessjukehuset på Hjelset. Venteperioden som gir konkurrenter mulighet til å klage, gikk ut mandag, og onsdag kl. 13 møttes partene for å signere kontrakten på Scandic Alexandra Hotell i Molde.