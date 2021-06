Ga lovnad om hjelp til verftene

Næringsliv

– Vi er innstilt på å hjelpe verftene. Først handler det om støtte til kartlegging av omfanget av forurensing, den skal være gjennomført i 2021. Deretter kommer tiltaksplanen som skal utarbeides i 2022. Her må det ligge an til et spleiselag, vi må få fram hva som er nødvendig og rimelig, sa Trygve Slagsvold Vedum.