Jobber videre med utviklingsplaner

ÅA:I over ti år har det vært snakk om at Rauma Utvikling ønsker å utvikle Isfjorden. Det har blant annet vært snakk om hyttelandsby, skianlegg og turstier. Og det var i hovedsak disse planene, og innsigelsene og merknadene imot dem, som gjorde at det tok fire høringsrunder før kommunedelplanen for Isfjorden ble vedtatt i kommunestyret i november 2017. Siden den gang har det vært ganske stille fra Rauma utvikling, med bergenseren Odd Arne Blindheim i spissen, som deleier og styreleder.