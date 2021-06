Blir kvitt den største konkurrenten sin: – Vi har alltid likt hverandre

Næringsliv

May Britt Solheim og Morten Skagen har fram til nå vært daglig leder for hver sin konkurrerende drift. Begge firmaene har levert møbler, rekvisita og maskiner til en rekke bedrifter i Romsdal og på Nordmøre i over 30 år. Innen kort tid, så vil kontorkonkurrentene jobbe fra samme lokaler, i samme firma.