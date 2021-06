Næringsliv

Jordbruksoppgjøret havner i Stortinget. Mandag ble det kjent at regjeringen og Fremskrittspartiet har flertall for å avgjøre at bøndene får 900 millioner kroner. Kravet fra bondeorganisasjonene var på 2,1 milliarder kroner. Da bøndene fikk tilbudet fra staten, brøt de forhandlingene.