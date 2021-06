Må jakte nye leietakere til sentrumslokalene etter konkursen – klar på hva som er drømmen

Næringsliv

Gjestestova AS, som eies av Lønseth Eiendom, var selskapet som leide ut lokalene til interiørbutikken Awa interiør, som nylig gikk konkurs. Dermed må daglig leder Trond Lønseth ut på jakt etter nye leietakere for at lokalene ikke skal stå tomme. Lønseth sier til Romsdals Budstikke at han ikke ble overrasket da han fikk beskjeden om at butikken måtte stenge dørene.