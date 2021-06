Smaker du baksten til Ingrid, er du solgt

Næringsliv

Ryktene om bakverk i verdensklasse har nådd lokalavisa. Stedet er Søvika i Gjemnes, og om du kommer fra Eide må du til høyre rett etter at du har passert kommuneskiltet til Gjemnes. Her står det skiltet både med Stikk Ut! og Øverland Gårdsbakeri. Som holder åpent hver lørdag fra klokka 14 til 17. Vi var på besøk den siste lørdagen i mai, for en gangs skyld litt tidlig ute, og merket umiddelbart tendenser til kø utenfor det idylliske lille bakeriet.