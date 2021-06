Rekordår for Bjørn Rune Gjelsten

Gjelsten Holding med milliardoverskudd i fjor

Det meste av det Bjørn Rune Gjelsten (64) har tatt i de seinere åra, har blitt til gull. 2020 ble tidenes beste år for Gjelsten Holding AS, med et EBITDA-resultat (resultat før skatt og avskrivninger) på 1.038 millioner kroner.