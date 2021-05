Sunnmørsfirma signerte stor kontrakt med Salmon Evolution: – Helt bevisst at vi velger lokale firma

Næringsliv

Salmon Evolutions utbygging på Indre Harøy har allerede gitt gode ringvirkninger i regionen. Nå får MMC First Process ansvaret for systemet som skal sikre at Salmon Evolution kan flytte fisken innad i anlegget ved behov. Kontrakten er inngått med Artec Aqua i Ålesund som er totalentreprenør for utbyggingen.