Lokalt selskap slo 50 andre bedrifter: – Blir ekstra stolt når akkurat det er grunnen

Næringsliv

Romsdal-bedriften Cinderella Eco Group AS ble pekt på som vinner av Siva-prisen 2021. Det ble klart onsdag formiddag. Bedriften får prisen for sitt innovative arbeid med å utvikle forbrenningstoaletter drevet av strøm, propangass eller solceller. Prisen, som er på 250 000 kroner, ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø under den digitale Siva-konferansen onsdag 19. mai, skriver Siva selv i en pressemelding.