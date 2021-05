Kystperle i Bud til salgs for over 7 millioner: – Flytter med blandede følelser

Næringsliv

– Det er en unik plass, og jeg flytter derfra med blandede følelser. Men jeg er alene, og har to sønner som ikke bor her i Bud. Det er naturlig for meg å flytte nå, og vi er enige om å selge. Eiendommen og husa har stort potensial, men som pensjonist er det uaktuelt for meg å begynne med noe på det store huset, sier Annhild Viken Sunde.