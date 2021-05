Isabelle (33) driver for seg sjøl, men så ble hun akutt sjuk

Næringsliv

I år er det ti år siden Isabelle Torhus tok over Xanadu frisør, og siden den gang har hun drevet salongen helt på egenhånd. Hun har ikke vært sjukmeldt fra jobben en eneste dag. Da koronapandemien var et faktum, bestemte hun seg for å jobbe enda hardere enn hun allerede gjorde. Skaffe seg en buffer, i tilfelle smitten skulle ramme henne.