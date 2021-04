Derfor tror eksperten at slike bedrifter blir sjeldnere og sjeldnere: – Et helt annet fokus

Næringsliv

Alf Steinar Sætre er professor i innovasjon og strategi på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Selv om Romsdal-bedrifter dominerte Dagens Næringslivs gaselleoversikt for Midt Norge, tror ikke innovasjonseksperten at det nødvendigvis betyr at antallet hjørnesteinsbedrifter i regionen vil vokse helt uten videre.