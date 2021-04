48 næringslivsledere i Romsdal og på Sunnmøre har signert: – Nå er det på tide at vi slutter å krangle

Næringsliv

Administrerende direktør i Brunvoll Holding AS, Terje Dyrseth, forstår ikke den stadige debatten rundt Møreaksen. I 2023 skal det etter planen være klart for byggestart for Møreaksen, og det skal investeres 24 milliarder kroner i det som betyr at tre fjordkryssinger blir ferjefrie.