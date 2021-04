RB24-magasin: Adora (47) har jobbet for hjørnestensbedriften i 13 år: – Jeg tror det hadde blitt veldig tomt hvis vi ble borte

Næringsliv

På det meste har det vært rundt 70 mennesker som samtidig har hatt arbeidsplassen sin på meieriet. Oste-eventyret i Hustadvika startet i 1962, da lokalene på Bolsøya ble for små for Tine. Da måtte man etablere seg på nytt i nye lokaler. Her har meieriet vært siden. 47-åringen Adora Soto er én av i alt 45 ansatte på Tine-meieriet i Elnesvågen i Hustadvika.