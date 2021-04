Næringsliv

Maria Ryther Hoem, eier og driver for Molde Yoga Pilates, føler seg beæret når hun får drive i et bygg som dette. Hun understreker at bygget bærer på mye historie og minner, som flere i byen også har en tilknytning til. Hun kjenner allerede at stedet har en god atmosfære, som passer perfekt til formålet med yoga- og pilatessenteret.