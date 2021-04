Langt fra sikkert at hydrogenanlegget kan bygges, men mannen med pengesekken sier Aukra har en klar fordel

Næringsliv

Aker Horizons er tydelige på at den omtalte hydrogenfabrikken fortsatt bare er på tegnekartet, men selskapet utreder muligheten for å bygge hydrogenfabrikk på Aukra. NRK Møre og Romsdal hevdet torsdag ettermiddag at anlegget kan gi over 100 nye arbeidsplasser, men Karl-Petter Løken sier til Romsdals Budstikke at man foreløpig ikke kan si noe sikkert rundt prosjektet.