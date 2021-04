Bjørn Bergmann Sigurdarson har kjøpt bolig for 5,5 millioner kroner – men står ikke bak det dyreste kjøpet i mars

Næringsliv

Én av de mange som har kjøpt eiendom i Romsdal i løpet av mars, er fotball- og MFK-stjerna Björn Bergmann Sigurdarson. Mannen, som ved flere anledninger har uttalt at han stortrives i byen, har kjøpt Anevegen 2L for 5.500.000 kroner fra Solstrand Eiendom AS. Eiendommen ligger like ved Høgskolen i Molde.