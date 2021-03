Må stenge to av tre serveringssteder: – Vi føler at det er litt urettferdig

Næringsliv

Jan Erik Nyland driver er daglig leder for i alt tre serveringssteder i Molde, og er godt i gang med å varsle ansatte om at de må permitteres etter at den nasjonale skjenkestoppen blir gjeldende fra og med torsdag. 12 faste ansatte og 15 ekstrahjelper blir permittert fra Køl, Syd og Glass som følge av tiltakene.