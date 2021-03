Camilla ga bånn gass – bokstavelig talt – da koronaen truet butikken

Næringsliv

Da koronaen sneik seg over landegrensene i fjor og begynte å romstere rundt i landet, innførte myndighetene de mest inngripende tiltakene i fredstid. Norge stengte ned. På Bølgen kjøpesenter i Elnesvågen styrte Camilla Beinset mot toårsdagen for barnebutikken Millas da det gikk opp for henne at dette kunne bli skummelt.