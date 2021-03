Næringsliv

MOLDE: – En sideeffekt av sentraliseringen og privatiseringen av vegutbygging er at Statens vegvesens fagmiljø i Molde ikke lenger får like mange oppdrag. Vi kan få se det allerede hvis Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136. Når Statens vegvesen bygger veger, skjer planleggingen fra fagmiljøet i Molde. Nye Veier AS hyrer inn konsulenter. Det vil bety færre oppgaver for Statens vegvesens fagmiljø i Molde. Jeg frykter at titalls arbeidsplasser i Statens vegvesen i Molde står utsatt til, sier Per Vidar Kjølmoen, som er stortingskandidat for Arbeiderpartiet.