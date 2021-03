Koronafritt siden gjenåpningen: – Vi har vært utrolig heldige

Næringsliv

– Vårt største ønske er at denne trenden skal fortsette, og da trenger vi gjestenes hjelp også i fortsettelsen. Vi er heldige som kan holde åpent i tider som nå, det må vi alle ta inn over oss. Det er lite smittemuligheter i selve badet, men det er spesielt i garderobene og i resepsjonen at det fort kan bli mye folk og tett mellom folk. Vi kan ikke alltid ha ekstra bemanning her for å passe på, så gjestene må også gjøre det de kan for å holde avstand og bruke koronavett. Vi er nødt til å ha fortsatt stor dugnadsånd for å holde viruset unna, for det ser ikke ut til at Norge blir virusfritt på lang tid, sier Eva Kristin Ødegård.