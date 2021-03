Næringsliv

Oppdraget med å utbedre Eksportvegen E136 fra Ålesund til Dombås gis til Nye Veier AS. Det anbefaler regjeringen når den legger fram Nasjonal Transportplan før påske. Det betyr at det ikke er Statens vegvesen som skal ha ansvaret for vegbyggingen i Romsdalen, men Nye Veier AS.