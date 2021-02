Det lokale selskapet får fornyet tillit på Nyhamna med ny avtale

Næringsliv

TS Group er tildelt en langsiktig rammeavtale for Provision of Site Support Services på Nyhamna. Avtalen er inngått med A/S Norske Shell på vegne av operatøren Gassco. Avtalen strekker seg til oktober 2024 med opsjoner på ytterligere 4 år. Selskapene viderefører med dette det langsiktige samarbeidet på Nyhamna.