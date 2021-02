Sjøfartsdirektoratet tror de vet hva som gjorde at ferja stoppa midt på fjorden

Sjøfartsdirektoratet spør seg om det var nødvendig at passasjerer måtte vente i nesten seks timer på sjøen da Boreal-ferja havarerte lørdag kveld. Nå tror de at de vet årsaken til at ferja havarerte.