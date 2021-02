Næringsliv

Helt nede ved idylliske Hovdenakkvågen ligger Skåla Auto, ei lita bedrift med en veldig god utvikling etter kun knappe to års drift. Her er det Marius Flemmen som er sjefen. Med seg på laget har han mekaniker Tore Berg og lærling Hans Kristian Beøy fra Gossen. Faren til sjefen, Oddbjørn Øverlien, har i over 16 år holdt seg i full vigør i dette autofile bygget, som er nabo til huset han bor i. Oddbjørn drev enkeltpersonforetaket Øverlien vedlikeholdservice, men så tok livet en uventet dreining i 2019.