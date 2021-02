Fra et treskur på Bolsønes til ny fabrikk i Malmefjorden – nå er de storleverandør til oppdrettsnæringen

Da PTG FrioNordica tirsdag åpnet sine nye lokaler i Malmefjorden, var det statsminister Erna Solberg som sto for den offisielle åpningen. For gründer Per Johansen er det et stort sprang fra da den første varmepumpen ble laget – i et treskur på Bolsønes verft.