Næringsliv

SMP: – 2020 har vært et år som føyer seg inn i historiebøkene, både fra et samfunnsperspektiv, men også for banken. Vi har fått testet egenskaper som vi vet vil bli viktige også i tiden som kommer, og jeg er svært fornøyd med at vi gjennom hele perioden har holdt stø kurs gjennom god bankdrift, høyt aktivitetsnivå – og ikke minst tilpasningsdyktige ansatte som har lagt ned en betydelig innsats for kundene våre, sier admministrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i ei pressemelding.