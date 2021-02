Så langt er det kjørt ut over 160 lass med tømmer. Det er like mye igjen. Det kjøres nok ut over 300 lass før vinteren uttak er ferdig.

Næringsliv

Etterjulsvinteren byr på flotte forhold i skogen. Mange skogeiere har betydelige drifter på gang. Fylkets klart største tømmerdrift foregår i disse dager i de tidligere statsskogeiendommene som Stig O. Jacobsen i Angvik kjøpte tilbake for noen år siden. Flere skogsmaskiner har sørget for at tre tømmerbiler har gått i skytteltrafikk fra Angvik-området ut til kaia på Malo. Derifra blir tømmeret fraktet til oppkjøpere både her i landet og i utlandet.