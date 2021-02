Utestedet fornyer seg midt i krisetida: – Hadde ikke vært mulig uten hjelpen

Næringsliv

Christoffer Ruud hos Tapp og Kork har tidligere blitt sitert på i Romsdals Budstikke at utestedet har drevet med konkursspøkelset hengende over seg, helt siden koronakrisen traff Norge. Likevel er han tydelig på at utestedet han driver må fornye seg for å sikre drift i fortsettelsen, også etter korona.