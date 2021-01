En beskjed fra legen endret alt for Cathrine (34) – da så hun ingen annet utvei for å fortsette i bransjen

Næringsliv

Bedriftsideen har blitt det levebrødet Cathrine Eidskrem (34) håpte på. Etter et langt liv som frisør, tok hun motet til seg i 2018 og startet for seg selv. Ideen kom fordi Eidskrem måtte finne på noe lurt for å kunne fortsette i frisørbransjen i det hele tatt.