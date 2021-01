Utestedene kaster seg rundt for å få åpnet kranene

Christoffer fortviler over at reglene er så åpne for tolkning: – Har konkursspøkelset hengende over oss

Utestedene i Molde kaster seg rundt for å kunne servere alkohol til tørste gjester. – Vi har full forståelse og respekt for at regjeringen må gjennomføre tiltak. Det som er vanskelig å forholde seg til er hvordan man skal tolke disse endringene, sier daglig leder Christoffer Ruud hos Tapp og kork.