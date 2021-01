Det lokale selskapet får 5,9 millioner kroner til nytt prosjekt: – Som å kjøpe falske merkeklær

Næringsliv

– Pengestøtten er helt avgjørende. Vi er et lite, lokalt selskap med tre ansatte. Likviditeten vår er begrenset. Det er ingen i verden som har klart å utvikle den teknologien som vi skal utvikle nå, sier daglig leder for Orivo AS, Svein Erik Haugmo til Romsdals Budstikke.