Varig-sjefen reagerer sterkt

Næringsliv

Ole Bjørn Rødseth, som er forretningsfører i sameiet Statsråd Astrups gate 2 i Molde, fortalte til Romsdals Budstikke at han mandag 4. januar ble oppringt av en selger i Gjensidige som Rødseth hevdet brukte trusler og skremsler som ikke er reelle. Selgeren ga, ifølge Rødseth, beskjed om at sameiet han er forretningsfører for, ville stå uten branndekning om han ikke foretok seg noe samme dag.