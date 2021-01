Næringsliv

(Driva:) De var ikke i tvil om at dette måtte de søke på da de kom over annonsen der det ble søkt etter nye drivere ved Phillipshaugen i Øksendal. Så lyst har Camilla og Joar på utfordringen at de sa opp jobbene sine ved det velrennomerte spahotellet Farris Bad i Larvik for å flytte til Øksendal og Phillipshaugen.