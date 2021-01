Næringsliv

– Jeg ble mandag 4. januar oppringt av en selger i Gjensidige som brukte trusler og skremsler som ikke er reelle. Selgeren ga beskjed om at sameiet jeg er forretningsfører for, ville stå uten branndekning om jeg ikke foretok meg noe samme dag. Jeg fikk kniven på strupen og ble utsatt for et utilbørlig press. Dette er ufine salgsmetoder og høgst uakseptabelt, sier Ole Bjørn Rødseth.