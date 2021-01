Mistet over halvparten av de ansatte til ny konkurrent: – Mye som skjer i bransjen i Molde

Næringsliv

Tirsdag morgen gjorde Romsdals Budstikke det kjent at tre unge eiendomsmeglere fra Molde slutter i Notar for å stå på egne bein etter etableringen av Privatmegleren. Det betyr at de fra og med denne uka er en direkte konkurrent av sin tidligere arbeidsgiver. Privatmegleren har også varslet at de har sikret seg en profilert og lokal eiendomsmekler til, som trolig vil tiltre jobben i løpet av året, men vil ikke røpe «supermegleren» sitt navn av hensyn til tidligere arbeidsgiver.