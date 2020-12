Dette tror senterlederne du får til jul i år – én av dem har økt omsetningen med over 100 millioner i 2020

Næringsliv

Handelsorganisasjonen Virke har spådd historisk vekst i julehandelen i år. Ifølge deres prognoser så reiser nordmenn for drøyt 20 milliarder kroner i november og desember i et normalår, men på grunn av koronasituasjonen som begrenser aktiviteten til nordmenn utenfor landets grenser, spår Virke at mye av disse pengene vil lande i kassa til de lokale butikkene i år.