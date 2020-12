Skal kjempe om hylleplass med ny merkevare

I fjor på denne tida var det mørke skyer over kjøttforedlingsbedriften Vest Mat på Vestnes. Daværende eier Bunnpris ville ut og de ansatte fryktet for jobbene sine. Et begivenhetsrikt år seinere er stemningen snudd på hodet og onsdag fikk bedriften Vestnes kommunes næringspris.