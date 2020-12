Nå skal disse kartlegge hvor søppelet samles i fjordene

Næringsliv

Plast, med svært lang nedbrytningstid, utgjør et spesielt problem. På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. 94 prosent av dette avfallet synker og blir liggende på havbunnen. Plasten bindes til miljøgifter som kommer inn i næringskjeden. Ingen vet sikkert hvilke konsekvenser det har for oss eller andre arter.