Doblet omsetningen til 128 millioner kroner – nå sørger en ny kontrakt for videre vekst for Molde-firmaet

Næringsliv

Motus Technology AS ble opprettet i 2013. De sju årene etter oppstarten må kunne kalles en suksess med formidabel vekst fra millionunderskudd i oppstartsåret. I fjor omsatte Molde-firmaet for 128 millioner kroner, og firmaet landet på et årsresultatet på 16,6 millioner kroner. En ny avtale på tampen av annerledesåret 2020 bidrar til at veksten fortsetter også i 2021.