Grydeland: – Lover å ta innspill på alvor

Næringsliv

– I utgangspunktet er jeg positiv til at det skal skje noe i området. Det er attraktivt med flere sentrumsnære leiligheter i Molde. Spesielt med tanke på den eldre befolkningen. Slike prosjekt frigjør igjen eneboliger i strøk nær skoler som blir attraktive for familier med barn i skolealder, sier Trygve Grydeland (H), leder i Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø.