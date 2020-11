[TETT PÅ]

– Vi er den største software-leverandøren på sjømat i verden. Og det sitter vi og er fra Molde og Averøy!

Odd Arne Kristengård går all in for Maritech og Hjelset-Kleive, men slår samtidig et slag for latskapen. 1. november ble han administrerende direktør i tech-selskapet.