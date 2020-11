Koronautbrudd like før jul: – Det verste vi kunne tenke oss

Næringsliv

Kommuneledelsen gikk i ettermiddag i møter med handelsstanden for å diskutere mulige tiltak rettet mot varehandelen i kommunen, med bakgrunn i det ferske smitteutbruddet. Over 23 mennesker har fått påvist koronaviruset i Molde kommune det siste døgnet og kommunen uttrykker at de frykter at situasjonen kan komme ut av kontroll.