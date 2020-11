Fra restaurantbransjen til toppjobb i næringslivet – Katrine (33) har vært daglig leder «hele livet»

Næringsliv

– Jeg fikk nok den jobbet litt kastet på meg. Jeg var daglig leder for en Dolly Dimple´s-restaurant i Majorstuakrysset i Oslo med 25 ansatte. Jeg var nok egentlig for ung for jobben, men har alltid vært en person som naturlig har tatt ansvar, sier Katrine Thomassen (33) som likevel dro med seg veldig mye nyttig lærdom fra sin første jobb.