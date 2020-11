– Omsetningen blir lavere enn budsjett. Vi vil egentlig ikke vite hvor mye penger det er snakk om

Fra kontoret i Tomrefjord har Daniel Sundet ansvaret for rundt 240 ansatte på 22 ulike lokasjoner fra Måløy i sør til Rørvik i nord. 2020 ble et annerledes år for den daglige lederen.