Aukra-båt får nasjonal pris: – De tenker nytt, hele tiden med høy kvalitet i fokus

Det er Norges Råfisklag som står bak den nasjonale prisen. I år er det den 17. gangen hedersprisen deles ut. «Den går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen», heter det fra Råfisklaget.