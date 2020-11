Daglig leder Britt Flo i Molde Lufthavnutvikling:

Ønsker fortsatt to aktører på Årø

– Vi ønsker at det fortsatt skal være to aktører som flyr på Molde-Oslo, sier daglig leder Britt Flo i Molde Lufthavnuvikling etter at Norwegian mandag opplyste at selskapet kan stå i fare for å gå konkurs.